OL : Paulo Fonseca tire la sonnette d’alarme à moins d’une semaine de la Ligue des Champions

Depuis quelques semaines tout semblait aller correctement pour l’Olympique Lyonnais. Sur le mercato, les Rhodaniens ont annoncé hier l’arrivée de Loïs Openda en provenance de la Juventus. Une recrue supplémentaire après les arrivées de Mohamed Ouédraogo (Altach), Mads Bidstrup (Red Bull Salzbourg), Kaïl Boudache (OGC Nice) et Julien Duranville (Borussia Dortmund). Les Gones avaient aussi eu de bons résultats en préparation avec des victoires contre l’UF Mâconnais (5-2), Saint-Gall (6-3), le Servette Genève (2-1) et Wolfsbourg (2-0) tandis que le club rhodanien avait perdu contre le Slavia Prague (2-0). Une ambiance au beau fixe avant de jouer ce mercredi du côté de l’Andalousie pour un dernier match de préparation contre le Real Betis Balompié.

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Face aux Verdiblancos, les Gones ont montré un visage assez inquiétant avec une fébrilité défensive. Les Lyonnais ont concédé deux buts sur coups de pied arrêtés et subis de nombreuses transitions. Cela a occasionné une défaite 4-0 à l’issue de laquelle Paulo Fonseca a pris la parole. Après la rencontre, le coach portugais a livré un constat cinglant suite à la prestation de ses joueurs : «nous arrivons à la fin du match et les sensations sont négatives. Je pense que nous avons eu beaucoup de difficulté. On a beaucoup le ballon, mais on n’arrive pas suffisamment à être efficace et on perd beaucoup en transition. On prend trois buts suite à des corners (2 défensifs et 1 offensif). On a manqué d’énergie. On a manqué individuellement d’agressivité. Parfois, ce sont des résultats qui portent l’équipe à la vérité. Nous devons persévérer en vue du prochain match.»

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Paulo Fonseca est inquiet

L’ancien coach du Shakhtar Donetsk et de Lille a ensuite décidé de tirer la sirène d’alarme à seulement six jours d’un déplacement en Tchéquie pour défier le Sparta Prague pour le compte du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions : «si on joue avec cette agressivité, ce sera difficile. C’est un résultat négatif. Ça nous inquiète, nous devons faire plus. Jusqu’à maintenant, on avait de bons signaux, mais aujourd’hui c’est un match préoccupant. Mais peut-être que c’est un résultat négatif, mais qui pourra être positif pour le groupe. Ce résultat nous remet les pieds sur terre après des résultats positifs. Nous devons analyser maintenant, mais on a manqué d’agressivité offensive et négative.»

Le technicien lyonnais qui n’a pas encore pu aligner sa recrue Loïs Openda entend l’avoir pour ce match et espère que le retour de certains cadres va faire du bien : «oui j’espère avoir Loïs Openda pour le premier match, nous en avons besoin. Nous avons des jeunes joueurs de qualité, mais ils ne sont pas prêts pour jouer un match aussi important pour nous. Ils ont besoin de temps. Quand le niveau s’élève, cela devient difficile et ils ne sont pas prêts pour un match aussi important. Je vais analyser ce que l’on a fait et trouver des solutions pour avoir une autre performance au prochain match.» Une piqûre de rappel pour les Gones qui seront attendus au rebond mardi prochain.