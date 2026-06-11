Un club pense à relancer la carrière de Liam Rosenior

Ipswich Town est sous le choc. Promu en Premier League après avoir terminé à la deuxième place du classement de Championship, derrière Coventry, le club du Suffolk se réjouissait à l’idée d’entamer cette saison 2026/2027 marquant son retour parmi l’élite, un an après avoir raté son come-back en PL (19e). Mais hier, un coup de tonnerre s’est produit à Portman Road. Kieran McKenna, entraîneur du club depuis 2011, a décidé de jeter l’éponge.

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«C’est avec un mélange de gratitude, de fierté, de tristesse et de satisfaction que j’ai décidé de renoncer à l’honneur d’entraîner ce club historique. Quand on a tissé les liens que nous avons tissés au sein de cette institution, il n’y a jamais de bon moment pour dire au revoir. Cependant, après avoir décroché une deuxième promotion en Premier League la saison dernière, avec une nouvelle dernière journée mémorable dans notre stade, et après mûre réflexion ces dernières semaines, je pense que le moment est venu pour moi de me retirer», a-t-il confié hier, dans un communiqué.

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Rosenior de retour en Premier League ?

Obligé de se trouver un nouveau coach, Ipswich s’est tourné vers Gary O’Neil. Après s’être fait piquer Liam Rosenior en plein milieu de saison par Chelsea, Strasbourg court-il le risque de se faire chiper à nouveau son entraîneur deux mois seulement après l’arrivée d’O’Neil en Alsace ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le East Anglian Daily Times affirme qu’Ipswich Town cible un grand nombre de candidats. Des profils parmi lesquels figure… celui de Rosenior.

Après avoir lancé sa carrière de coach principal à Hull City, l’Anglais de 41 ans a intégré la galaxie BlueCo en juillet 2024, lorsqu’il a été enrôlé par Strasbourg. Un an et demi plus tard, Chelsea lui a proposé de franchir un cap en remplaçant Enzo Maresca, mais l’aventure londonienne n’a duré que trois mois. Ipswich Town lui offrira-t-il l’opportunité de rebondir en Premier League ?