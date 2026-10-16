Karim Benzema a longtemps pensé revenir à l’OL…

L’information a fait beaucoup parler ces dernières semaines. À 38 ans, Karim Benzema aurait été à deux doigts de faire son grand retour à l’Olympique Lyonnais, 17 ans après. Au final, l’attaquant français, qui est toujours libre de tout contrat, n’est pas revenu, mais son ancien agent, Karim Djaziri, confirme que l’idée a trotté dans la tête de son ex-client.

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« Cet été, non, car il a un contrat qui le lie avec le Royaume d’Arabie saoudite. Il y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon. C’est sa ville, son équipe, son club. Contrairement à beaucoup de joueurs, Karim n’a connu que deux clubs, c’est très rare aujourd’hui une carrière linéaire comme ça. Je ne compte pas l’Arabie saoudite, car au lieu de faire un championnat, ils auraient mieux fait de venir acheter le nôtre, ça leur aurait fait plus de pub », a-t-il déclaré dans l’émission Riolo Club.