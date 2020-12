LdC, PSG : Abdou Diallo repositionné latéral gauche ?

Plus tôt ce matin, nous vous relayions la composition probable du Paris Saint-Germain pour affronter Manchester United à Old Trafford. Une rencontre comptant pour la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et pour ce choc vital pour la survie du PSG dans cette compétition (les Franciliens sont 2es, à égalité de points avec le RB Leipzig), L'Equipe annonce que Thomas Tuchel pourrait réserver une grosse surprise.

En effet alors que Layvin Kurzawa était annoncé titulaire au poste de latéral gauche, le quotidien sportif annonce qu'Abdou Diallo pourrait finalement occuper ce poste, aux côtés de la charnière Marquinhos-Kimpembe. Un choix qui, s'il se confirme ce soir, ne manquera pas de surprendre. A moins que Tuchel doive faire face à un imprévu de dernière minute...