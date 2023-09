PSG : Luis Enrique veut voler un joueur au Real Madrid

La suite après cette publicité

Ces dernières années, le Real Madrid et le PSG ont vu leur relation se dégrader considérablement. Si les Parisiens semblaient plutôt avoir un contentieux avec le FC Barcelone, c’est désormais avec l’écurie merengue que les Parisiens ont un gros problème… Et pour cause, ces dernières saisons, les deux écuries ont été opposées sur plusieurs dossiers, et notamment celui lié à l’avenir de Kylian Mbappé.

Le PSG n’aurait pas apprécié certains comportements du club de la capitale espagnole. Il y a eu des déclarations assez piquantes d’un côté comme de l’autre, et clairement, aujourd’hui, la relation entre les deux est froide. Et si les Madrilènes espèrent toujours enrôler Kylian Mbappé dans un avenir proche, les Parisiens eux ont un plan pour se venger selon Defensa Central.

Le Real Madrid ne le lâchera pas

Le média madrilène indique même que le PSG a déjà un plan pour se venger du Real Madrid si les Merengues enrôlent Mbappé dans un futur proche. Les Parisiens iraient ainsi chercher Rodrygo Goes. Le joueur plaît beaucoup à Luis Enrique de par ses qualités et aux dirigeants parisiens, et c’est le joueur choisi pour remplacer le Bondynois. Sa polyvalence et ses talents de dernier passeur et de buteur pourraient effectivement énormément apporter au PSG dans un futur proche.

Seulement, comme c’était à prévoir, les Madrilènes n’ont aucune intention de se séparer du joueur. Et la clause libératoire du joueur est de 1 milliard d’euros, un montant que le PSG ne mettra logiquement pas sur la table. Dans ce dossier, c’est donc le Real Madrid qui est en position de force. Que ce soit pour Rodrygo, mais aussi pour Kylian Mbappé d’ailleurs. Mais on le sait, dans le foot, un retournement de situation est vite arrivé…