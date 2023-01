Le Shakhtar Donetsk va donner 25M€ à l’armée ukrainienne

La suite après cette publicité

Venant tout juste de récolter un joli chèque avec la vente de Mykhaylo Mudryk du côté de Chelsea, le Shakhtar Donetsk va pouvoir réutiliser cet argent. Si une partie de cette somme reviendra au bon fonctionnement du club, le président des "Mineurs, Rinat Akhmetov, a annoncé qu’une autre partie, soit environ 25 millions d’euros, sera reversée aux soldats ukrainiens.

«Je n’ai jamais caché que mon rêve était de gagner des trophées européens. Cela signifie que des joueurs comme Mudryk devraient être invités à rester dans notre club, notre championnat ukrainien, et gagner des trophées européens avec de tels joueurs, et non les encourager à partir, même pour jouer dans les meilleurs clubs du monde. Malheureusement, ce n’est pas possible maintenant, car il y a une guerre vile et injuste menée contre nous par la Fédération de Russie en Ukraine. Mais je suis convaincu que nous vaincrons. Et nous jouerons un match amical avec "Chelsea" à la "Donbass Arena" à Donetsk, en Ukraine. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous rapprocher de ce jour. C’est pourquoi j’ai décidé de lancer le projet "Heart of Azovstal" - pour aider les défenseurs de Marioupol et les familles des soldats tombés au combat. Leur exploit n’a pas d’analogues dans l’histoire moderne. C’est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur courage pour contenir l’ennemi dans les premiers mois de la guerre qu’aujourd’hui nous ressentons tous l’inévitabilité de la Victoire de l’Ukraine. Aujourd’hui, j’alloue 1 milliard de hryvnias pour aider nos soldats et défenseurs, ainsi que leurs familles. Ils s’adresseront à divers besoins - du traitement, de l’assistance psychologique, des prothèses à la mise en œuvre de demandes ciblées. Afin de respecter les principes de transparence, une équipe professionnelle et indépendante sera formée, qui interagira avec les défenseurs de "Azovstal", leurs familles, les services de mécénat et les bénévoles. Nous avons une dette éternelle envers nos soldats», a déclaré le président du club ukrainien sur le site du Shakhtar.

