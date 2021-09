MU : le retour de Marcus Rashford se précise

Opéré à l'épaule gauche le 6 août dernier, Marcus Rashford (23 ans) n'a toujours pas effectué son retour sur les pelouses de Premier League. Et si les Red Devils disposent d'un réservoir offensif colossal avec la présence de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Anthony Martial et consorts, l'attaquant des Three Lions (46 sélections, 12 buts) commence à trouver le temps long. Alors qu'un nouveau point médical sera fait, ce vendredi, le buteur de Manchester United espère obtenir le feu vert du club pour retrouver le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers.

Gêné par cette blessure lors de la seconde partie de saison dernière, Rashford avait finalement attendu la fin de l'Euro pour passer sur la table d'opération. Si son grand retour semble se rapprocher, l'ailier mancunien ne devrait cependant pas pouvoir revenir sur les terrains avant la fin de la trêve internationale de début octobre.

Happy Monday. I see the doctor on Friday for a consultation. All being well, I will get the green to join in with contact training again.