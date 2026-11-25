Eduardo Camavinga aurait bien pu terminer prématurément sa soirée européenne avec le Real Madrid. À la 81e minute de la rencontre face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions, le milieu de terrain français s’est rendu coupable d’une intervention particulièrement musclée sur un adversaire. L’arbitre norvégien Espen Eskas a décidé de sanctionner le Madrilène d’un simple carton jaune. Une décision contestée par Pablo González Fuertes, consultant en arbitrage pour Radio MARCA, qui estime que l’international français aurait dû être directement expulsé.

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« Le joueur du Real Madrid a échappé au carton rouge, car il touche le mollet de son adversaire avec les crampons dans une intervention réalisée avec une force excessive », a expliqué le spécialiste espagnol. Selon son analyse, la dangerosité du geste de Camavinga justifiait donc une sanction bien plus sévère que celle retenue par l’arbitre de la rencontre. Le milieu de terrain français a finalement évité une expulsion qui aurait contraint les hommes de José Mourinho à disputer les dernières minutes de la rencontre en infériorité numérique.