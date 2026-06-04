Accord trouvé entre le Bayern Munich et une recrue à 60 M€

Après son élimination face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Bayern Munich a promis de revenir plus fort. Les pensionnaires de l’Allianz Arena sont conscients de leurs manques et de leurs lacunes. Les dirigeants et Vincent Kompany, ainsi que le staff technique, souhaitent avoir un banc plus solide et profond. Ils souhaitent aussi apporter plus de concurrence à certains postes. Ils ont donc décidé de passer à l’action pour plusieurs cibles.

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Cette semaine, nous vous avons révélé sur notre site que les Allemands vont boucler l’arrivée d’Ismael Saibari. Le Marocain va parapher un contrat jusqu’en 2030. Il restait encore quelques détails à régler, mais tous les voyants sont au vert pour les Munichois. Des Munichois qui ne sont pas encore rassasiés et qui ont avancé leurs pions sur un autre joueur. Il s’agit de Nathaniel Brown.

Le Bayern Munich veut frapper fort

Ce jeudi, Sky Sports Germany révèle que le Bayern Munich a trouvé un accord verbal total avec le polyvalent latéral gauche de l’Eintracht Francfort. Âgé de 22 ans, il a participé à 42 matches toutes compétitions confondues cette saison dont 38 dans la peau d’un titulaire. Il a marqué 6 buts et délivré 4 assists. Il n’est donc pas étonnant que Julian Nagelsmann ait fait appel à lui pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec l’Allemagne.

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Il n’est pas surprenant non plus que les meilleurs clubs se pressent à ses pieds à la vue de ses qualités et de son potentiel. Très longtemps, Arsenal a été en tête dans ce dossier. Mais le Bayern Munich a réussi à le détourner. Le joueur souhaite rejoindre les Bavarois, lui qui a déjà discuté avec Vincent Kompany et qui signera un contrat jusqu’en 2031. Les deux clubs discutent et doivent encore s’entendre pour le joueur estimé à 60 M€. C’est ce point qui est encore au centre des discussions. Affaire à suivre…