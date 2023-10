MU, LdC : Erik ten Hag n’a pas peur pour son avenir

La suite après cette publicité

Nouvelle désillusion pour Manchester United. Dans le dur en championnat, le club mancunien comptait sur la Ligue des champions et le match face au Galatasaray pour se refaire une beauté et marquer ses premiers points dans le Groupe A. Or, les Red Devils se sont pris les pieds dans le tapis en s’inclinant sur le fil face aux Turcs (2-3) après avoir mené au score à deux reprises grâce à un doublé de Rasmus Höjlund. Les sifflets du public d’Old Trafford à l’issue de la rencontre en disent long sur la situation sportive alarmante de la formation anglaise.

Outre ses deux défaites en C1 qui placent le club mancunien à la dernière place du groupe A, MU est en mauvaise posture sur la scène nationale (9e de Premier League à six points des places européennes) et son entraîneur, Erik ten Hag, se retrouve en grand danger. Alors qu’une épée de Damoclès plane au-dessus de sa tête, le coach batave reste confiant pour son avenir. À en croire les informations du Telegraph, le Néerlandais a affirmé qu’il avait le soutien de la direction mancunienne au sortir d’un nouveau revers en C1. «Nous nous battons ensemble, nous allons nous serrer les coudes, nous nous soutenons les uns les autres, moi, les directeurs et l’équipe. Tous ensemble, nous allons nous battre. Nous savons que nous allons faire mieux et ensemble nous allons nous en sortir», a déclaré l’ex-technicien de l’Ajax.