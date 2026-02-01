Luis Fernandez remplace Daniel Bravo sur les antennes de beIN Sports

Le remplaçant de Daniel Bravo est connu. Suspendu pour ses propos sexistes lors de PFC-OM samedi sur les antennes de beIN Sports, le consultant de 62 ans est exceptionnellement remplacé par Luis Fernández. L’ancien joueur et entraîneur du PSG était aux côtés de Christophe Josse pour commenter le derby basque entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad, en Liga, ce dimanche soir.

« J’ai l’impression qu’elle parlait lingerie », avait notamment dit Daniel Bravo, après avoir critiqué le manque d’attention de Gaëthane Thiney, directrice sportive de la section féminine du PFC, lors de PFC-OM donc. Florent Houzot, directeur de la rédaction de beIN Sports, a révélé plus tôt ce dimanche que l’ancien joueur de Toulouse, du PSG et de l’OM avait appelé l’ancienne joueuse et s’était excusé.