Pierluigi Gollini quitte Tottenham

Arrivé en prêt avec option d'achat en provenance de l'Atalanta Bergame, le gardien de but italien Pierluigi Gollini et n'a finalement pas apporté beaucoup de concurrence au champion du monde 2018 Hugo Lloris. Tottenham vient d'annoncer que l'international de la Squadra Azzurra (1 sélection) devrait retrouver le club bergamasque la saison prochaine, sans avoir goûté à la Premier League...

La suite après cette publicité

«Nous pouvons confirmer le départ de Pierluigi Gollini suite à la conclusion de son prêt en provenance de l'Atalanta. Le gardien de but nous a rejoint en juillet dernier pour la durée de la saison 2021/22 et a fait 10 apparitions sous nos couleurs.Nous remercions Pierluigi pour ses services et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir», peut-on lire dans le communiqué des Spurs.