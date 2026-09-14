Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le deuxième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. Et cette fois, c’est le Grec Vangelis Pavlidis qui pend la tête. Buteur mercredi contre Moreirense (4-0) et ce dimanche auteur d’un doublé contre Gil Vicente (3-1). Il dispose d’un joli bilan de 8 buts en 6 matches.

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En deuxième position, on retrouve le Nigérian Victor Osimhen avec 6 buts en 4 matches. Le joueur de Galatasaray est blessé et n’a pas pu se mettre en évidence hier contre Kocaelispor (1-0). Il reste néanmoins en position favorable juste devant le buteur espagnol Sergio Camello. Le joueur du Rayo Vallecano poursuit son début de saison canon et dispose désormais de 6 réalisations en 5 rencontres avec le Franjirrojos. Samedi malgré la défaite 4-1 contre le Real Madrid, il a mis un pion supplémentaire.

Le Barça et le Real Madrid en embuscade

Au pied du podium, on retrouve l’ancien Lyonnais Gift Orban. Le buteur nigérian s’est offert un triplé avec Amedspor contre Istanbul BB (5-0). Le voici désormais crédité de 6 buts en 5 matches. Bilan similaire pour deux Barcelonais qui arrivent en cinquième et sixième position, Lamine Yamal et Raphinha. Le premier a disputé 401 minutes et le second 409 minutes, c’est ce qui permet de les départager. Contre Levante ce dimanche (4-2), Lamine Yamal a inscrit un doublé et Raphinha est resté muet. Kylian Mbappé arrive septième avec des statistiques similaires. Le Français reste sur un doublé avec le Real Madrid contre le Rayo Vallecano (4-1).

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Huitième avec 5 buts en 3 matches, Donyell Malen suit le rythme. Le Néerlandais joue ce lundi soir à 18h30 contre le Torino avec la volonté de soigner ses statistiques. Neuvième, Yassir Zabiri comptabilise 5 buts en 5 matches avec le Racing Santander. Le Marocain reste sur un doublé samedi contre le Deportivo Alavés (2-1). Enfin, l’Ukrainien Artem Stepanov arrive dixième avec 5 buts en 5 matches. Avec Utrecht, il a encore marqué hier contre l’Excelsior (2-1). Rafiu Durosinmi (Genk), Mustapha Isah (La Louvière), Gjivai Zechiel (Feyenoord), Soren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne), Gianluca Prestianni (Benfica), Luis Suarez (Sporting CP), Gonçalo Paciencia (Santa Clara) et Roberto Fernandez Jaen (Espanyol) échouent aux portes du top 10 avec également 5 buts.

Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Lassine Sinayoko (Paris FC), Ivan Barbero (Arouca), Leandro Antonetti (Estrela de Amadora), Erling Haaland (Manchester City), Mohamed Salah (Trabzonspor), Dusan Vlahovic (Besiktas), Juan (Göztepe), Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Fermin Lopez (FC Barcelone), Lucas Boyé (Deportivo Alavés), Ante Budimir (Osasuna), Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar), Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam), Sven Mijnans (PSV Eindhoven), Brynjolfur Willumsson (Groningue), Rafik El Arguioui (Cambuur), Michael Frey (Antwerp), Antonio Raimondo (Frosinone), Kamory Doumbia (Stade Brestois 29), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise), Dennis Eckert (Standard de Liège) et Samed Bazdar (Saint-Trond) suivent plus loin avec quatre réalisations.

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Le classement des tops buteurs européens (arrêté avant les matches du lundi soir)