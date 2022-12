CdM 2022, Maroc : Achraf Hakimi fier du parcours des siens

La suite après cette publicité

Si la déception liée à l'élimination du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde n'est certainement pas encore passée, celle-ci n'élude en aucun cas la fierté ressentie par tout le peuple marocain à l'égard de sa sélection. Partie prenante du parcours des Lions de l'Atlas au Qatar, Achraf Hakimi est sorti du silence pour s'exprimer sur son ressenti.

« Nous avons tout donné. Le rêve d'une équipe, de tout un pays, est terminé. Mais nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus jusqu'à la dernière seconde et nous partons la tête haute. Nous continuerons à essayer et à donner le meilleur de nous-mêmes pour cette nation. Merci à tous les Marocains pour votre soutien. Nous vous aimons. Dima Maghrib, toujours », a écrit le Parisien sur ses réseaux sociaux.

