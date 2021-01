OL : Juninho explique pourquoi il a misé sur Islam Slimani

La suite après cette publicité

Suite au départ de Moussa Dembélé (prêté à l’Atlético de Madrid jusqu’à la fin de la saison), l’Olympique Lyonnais n’a pas trainé pour lui trouver un remplaçant. Retourné à Leicester City après son prêt à Monaco (9 buts en 18 matches de L1), Islam Slimani (32 ans) fait donc son retour en France. Engagé pour 18 mois, l’international algérien (27 buts en 68 sélections) était une cible longtemps désirée par Juninho, le directeur sportif des Gones. C’est ce que le Brésilien a fait savoir.

« On a beaucoup parlé pendant le début de saison. C’est un joueur pour lequel j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour son engagement sur le terrain. Il a un état esprit formidable. Il a beaucoup d’expérience, c’est important parce que le groupe est jeune. J’ai essayé en début de saison mais ça n’a pas marché. Même si ça fait un moment qu’il manque de rythme, je pense qu’il n’a pas besoin beaucoup de temps pour se remettre en forme », a-t-il déclaré en conférence de presse. Admirateur de l’ancien Monégasque, le Brésilien n’a pas fait que tresser des louanges à Slimani.

Juninho est conquis par Slimani

Il a aussi expliqué en détail les raisons qui l’ont poussé à tenter de le recruter l’été dernier et à revenir à la charge cet hiver. « Avoir déjà joué en Ligue 1, c’est un plus, mais je pense que ce n’était pas décisif pour nous. On avait envie de l’avoir. Beaucoup de monde pense que la L1 est plus facile qu’ailleurs. Mais on voit que c’est difficile de jouer en France. C’est un combat, les équipes sont disciplinées tactiquement. Et il parle portugais aussi donc c’est bien avec les Brésiliens », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« C’est un buteur. Pour moi, je préfère qu’un attaquant marque 12, 15 buts au lieu de 25, mais qu’il te fasse gagner en combativité. On n'est pas encore parfait là-dessus. On est encore une équipe qui n’est pas très agressive sans ballon. Et on marque pas beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Le choix Islam a pesé là-dessus. Si on avait marqué 4, 5, 6 buts sur coups de pied arrêtés, on aurait eu un peu plus de points. Son envie de venir, c’était pareil avec Tino (Kadewere). Voir des joueurs qui viennent chez toi et qui démontrent l’envie de porter le maillot, ça fait beaucoup ». Islam Slimani n’a pas encore porté le maillot de l’OL sur un terrain, mais l’Algérien a visiblement déjà marqué beaucoup de points dans le coeur des Gones.