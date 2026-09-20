«J’aimerais bien être comme Kane ou Haaland» : la soirée cauchemardesque de Neal Maupay

L’Olympique de Marseille a encore laissé filer une rencontre qui semblait pourtant pouvoir basculer en sa faveur face au Paris Saint-Germain. Dans un Vélodrome bouillant, les hommes de Bruno Genesio ont longtemps résisté aux assauts parisiens avant de finalement s’incliner (1-2). Après une première période globalement maîtrisée sur le plan défensif, l’OM a subi davantage après la pause, jusqu’à l’ouverture du score de Ferran Torres (66e). Les Marseillais ont immédiatement réagi grâce à Angel Gomes (72e), avant de voir Marquinhos redonner l’avantage au PSG trois minutes plus tard.

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Pour Neal Maupay, cette affiche avait une saveur particulière. L’attaquant marseillais avait été titularisé à la surprise générale par Bruno Genesio, pour la première fois de la saison dans le onze de départ. Dans une équipe toujours à la recherche de certitudes après un début de championnat très compliqué, avec seulement trois points pris lors des quatre premières journées, cette titularisation représentait une véritable occasion de se montrer. Face au PSG, dans un Vélodrome qui attendait une réaction de ses joueurs, l’ancien joueur d’Everton avait donc une belle carte à jouer.

Deux énormes loupés immanquables

Mais sa soirée a rapidement tourné au cauchemar. L’attaquant olympien a surtout laissé derrière lui deux énormes occasions qu’il aurait probablement aimé pouvoir effacer. La première est intervenue à la 38e minute, lorsqu’Amine Gouiri l’a trouvé idéalement au point de penalty. Maupay avait alors une situation très favorable pour punir le PSG, mais son tir du gauche est passé à côté du but de Safonov. Une occasion déjà très importante dans une première période où Paris dominait sans parvenir à concrétiser, et où l’OM aurait pu prendre les devants avec davantage d’efficacité. Puis, après la pause, Maupay a encore eu une opportunité de faire très mal au PSG. À la 62e minute, Gouiri a parfaitement trouvé son attaquant sur un centre en retrait, mais le ballon était légèrement derrière lui et Maupay n’a pas réussi à ajuster correctement son tir du gauche. Quelques minutes plus tard, Paris ouvrait le score.

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Sorti ensuite touché et visiblement très affecté sur le banc, presque en larmes, l’attaquant marseillais a vécu une soirée particulièrement difficile. En zone mixte, le buteur de 30 ans a reconnu s’en vouloir énormément. «Je suis un attaquant, je veux marquer des buts et ça aurait récompensé la plutôt bonne performance de l’équipe. J’aurais aimé marquer, j’aurais dû marquer. C’est compliqué pour moi parce que quand on est attaquant et quand on se retrouve dans ces positions, on doit mettre les occasions au fond. J’aimerais bien être comme Harry Kane ou Haaland et marquer cinquante buts par saison, mais ce n’est pas comme ça. De notre état d’esprit, je pense qu’on n’a pas grand-chose à se reprocher depuis le début de saison, mais malheureusement ça suffit pas pour le moment». Titulaire pour la première fois de la saison, il avait une chance de marquer les esprits face au PSG. Il l’a manquée, et ses deux occasions ratées auraient pu faire très mal à la tête du club parisien.