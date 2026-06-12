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Coupe du Monde

CdM : deux absents à l’entraînement des Bleus

Par Jordan Pardon
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

La séance d’entraînement du jour de l’équipe de France ne se fera pas au complet. Comme indiqué par RMC Sport, 24 joueurs, au lieu de 26, étaient présents à l’entraînement ce vendredi. Gêné au dos, William Saliba suit un programme individualisé, lui qui avait déjà manqué la séance de la veille.

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Un autre joueur était absent : Théo Hernandez. Le latéral d’Al-Hilal a été ménagé par Didier Deschamps et son staff, sans que l’on en sache davantage pour le moment. Pour rappel, les Bleus lanceront leur Coupe du Monde ce mardi avec un choc face au Sénégal. Ils retrouveront ensuite l’Irak puis la Norvège.

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