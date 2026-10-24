PSG : Luis Enrique refuse de mettre une pression supplémentaire sur Désiré Doué
En grande forme ces dernières semaines, Désiré Doué va être amené à prendre davantage de responsabilités au PSG en raison des absences dans le secteur offensif. Mais à deux jours du choc face à l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique a tenu à calmer le jeu concernant son jeune international français. « Désiré Doué est un joueur intelligent. Il doit faire ce qu’il fait. Peu importe les blessés autour de lui. Il doit faire ce qu’il fait, comme les autres joueurs », a expliqué l’entraîneur parisien en conférence de presse.
Le technicien espagnol refuse ainsi de faire de Doué le sauveur de son équipe malgré les nombreuses indisponibilités. « C’est joli pour le cinéma, mais l’important, c’est l’équipe avec la mentalité de tous les joueurs. Il ne faut rien changer », a-t-il insisté. Un message clair de Luis Enrique, qui souhaite conserver une dynamique collective plutôt que de faire reposer les ambitions parisiennes sur les épaules d’un seul joueur.
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