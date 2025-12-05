OM : Benjamin Pavard déclare sa flamme à Lille

Ce vendredi soir, l’OM se déplace sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Marseillais qui doivent se relancer après un nul frustrant à la dernière minute face à Toulouse. Une rencontre particulière pour Benjamin Pavard qui va retrouver son club formateur pour la première fois dans une rencontre de l’élite.

La suite après cette publicité

Alors que le champion du monde 2018 peut s’attendre à un accueil chaleureux dans le Nord, ce dernier s’est fendu de plusieurs déclarations d’amour envers les Dogues dans un entretien accordé à La Voix du Nord : «je peux vous assurer que je n’oublie jamais d’où je viens. Je suis arrivé à Lille très jeune. C’est grâce à ce club que j’en suis là. Ma famille et mes amis sont encore dans le Nord. Célébrer un but ? Impossible. J’ai trop de respect pour ce club.»