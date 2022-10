Real Madrid - FC Barcelone : Aurelien Tchouaméni juge son premier Clasico

La suite après cette publicité

S'il y a une bonne nouvelle pour l'équipe de France, à l'approche du Mondial 2022 (20 novembre), c'est bien lui. Auteur d'une grande prestation dans l'entre-jeu madrilène, il a été étincelant face au FC Barcelone et a même été crédité d'une note de 7/10 par notre rédaction. Au micro de BeIN Sports, l'ex-Monégasque a jugé sa première prestation face au Barça.

«Ce n'est jamais facile, on a tout mis en place pour avoir un plan de jeu et cela a fonctionné et on repart avec la victoire. C'est le très haut niveau, il faut être minutieux à chaque match. Je n'imaginais pas cela en arrivant au Real, mais je monte en puissance, comme l'équipe, et cela me réussit, a-t-il avoué, avant d'ajouter un mot sur Benzema. Pour Karim ? Je pense qu'il l'aura demain, on est super content de ce qu'il fait».