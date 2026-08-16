Trophée des Champions : Cuisance est fier après ses jolis débuts avec Lens

Pour sa première apparition officielle sous les couleurs du RC Lens, Michael Cuisance ne pouvait difficilement rêver d’un meilleur scénario. Arrivé cet été pour participer au nouveau cycle lancé par Dino Toppmöller, le milieu de terrain a immédiatement été plongé dans une rencontre particulièrement intense face au PSG. Malgré l’expulsion de Kyllian Antonio dès la 39e minute, les Sang et Or ont résisté pendant plus d’une mi-temps à dix avant de décrocher le Trophée des Champions grâce au but de Florian Thauvin. Remplacé à la 65e minute, Cuisance a donc vécu de l’intérieur cette soirée historique pour le Racing, avec un premier trophée dès son premier match officiel.

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Forcément marqué par ce contexte, l’ancien joueur du Bayern Munich a savouré cette première récompense avec le club artésien. « À 10 contre 11 une grande partie du match, c’est une saveur particulière parce que c’est mon premier match officiel avec Lens ! Et ça lance notre saison. Ça fait plaisir aussi quand je vois d’où je viens », a-t-il confié en zone mixte. Une victoire qui représente également un symbole fort pour Cuisance, revenu en France avec l’ambition de relancer sa carrière et désormais associé à un projet lensois qui démarre de la meilleure des manières. « C’est ce moment d’histoire aussi pour le club. C’est quelque chose de formidable pour nous, pour le club et pour les fans. Le club est en train de grandir et s’habitue à gagner ces derniers temps. C’est super », a-t-il ajouté.