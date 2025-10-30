Menu Rechercher
Juventus : Dušan Vlahović ouvre la porte à une prolongation

Dusan Vlahovic avec la Juventus @Maxppp
Juventus 3-1 Udinese

Annoncé sur le départ cet été et courtisé notamment par le Milan AC, Dušan Vlahović ne semblait pas entrer dans les plans de l’ancien entraîneur Igor Tudor, finalement limogé après un mauvais début de saison. La Juventus a tenté de le mettre en concurrence avec Kolo Muani l’an passé, puis avec Jonathan David et Loïs Openda cette saison, mais c’est toujours lui qui brille le plus au poste de numéro 9. Avec déjà 3 buts inscrits en Serie A, il devance Openda (0) et David (1).

Après son but face à l’Udinese (3-1), Vlahović a souligné la responsabilité collective dans le limogeage de Tudor et ne ferme pas la porte à une prolongation : « ces licenciements sont la faute de tous. Un renouvellement ? Il ne faut jamais dire jamais. » John Elkann, PDG d’Exor, a quant à lui rencontré l’équipe pour rappeler à chacun ses responsabilités, tandis que le Serbe, avec 5 buts toutes compétitions confondues, reste concentré sur le présent et sur l’objectif de faire briller la Juventus sous l’ère Luciano Spalletti.

