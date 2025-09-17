Ligue des Champions, Eredivisie : la reconstruction de l’Ajax Amsterdam

Le 14 mai dernier, l’Ajax Amsterdam se déplaçait à Groningen pour l’avant-dernière journée d’Eredivisie. Alors que les Ajacides menaient au score et que les locaux étaient réduits à dix, Thijmen Blokzijl privait la formation de Francesco Farioli d’un succès crucial dans la course au titre (2-2), dans les derniers instants du temps additionnel. Pendant ce temps, le PSV Eindhoven de Peter Bosz s’offrait Heracles (4-2) et doublait son rival au classement.

La dernière journée confirmait malheureusement la désillusion : malgré une victoire contre Twente, l’Ajax a vu le PSV s’emparer du titre en battant le Sparta Rotterdam, alors que les Amstellodamois comptaient encore neuf points d’avance cinq journées plus tôt. Abattu, Farioli posait sa démission dès le lendemain après une seule saison au bilan plutôt prometteur, notamment sur le plan défensif (16 clean-sheets, meilleure défense du championnat).

Heitinga rappelé à la rescousse

L’intersaison a rimé avec changement et renouvellement pour l’Ajax : Carlos Forbs a rejoint Bruges, Bertrand Traoré et Brian Brobbey ont pris la direction de Sunderland, tandis que Jorrel Hato, formé au club et taulier de la défense, a signé à Chelsea contre 44 millions d’euros. Pour relancer la machine, le club néerlandais a fait appel à une figure du club : Johnny Heitinga. Ancien défenseur central et pur produit de l’école amstellodamoise (218 apparitions), le technicien de 41 ans revient de deux expériences en tant qu’assistant en Angleterre, aux côtés de David Moyes (West Ham) puis d’Arne Slot (Liverpool). L’ex-international oranje (84 sélections) - qui a signé pour deux saisons - avait déjà connu le banc ajacide, lors d’un intérim de cinq mois, entre janvier à juin 2023.

Fort des 80 millions d’euros générés par les ventes, l’Ajax s’est activé sur le marché : Oscar Gloukh (Salzbourg), Raúl Moro (Valladolid), Ko Itakura (Mönchengladbach), Viteszlav Jaros (Liverpool, prêt) et Kasper Dolberg (Anderlecht). Heitinga peut aussi s’appuyer sur des cadres expérimentés comme Wout Weghorst, Kenneth Taylor, Steven Berghuis et Davy Klaassen, tandis que les jeunes Youri Baas (22 ans) et Mika Godts (20 ans) gagnent du temps de jeu. Une équipe en reconstruction, bien loin de la belle génération de 2019, mais qui a déjà remporté trois de ses cinq premiers matchs de championnat et qui pointe dans le top 3 d’Eredivisie, derrière le Feyenoord Rotterdam et le PSV.

À l’aube de son 500e match continental, contre l’Inter Milan, l’Ajax reste en rodage. « Nous ne sommes pas encore au niveau souhaité, mais la saison ne fait que commencer. C’est toujours difficile avec une nouvelle équipe », a reconnu Klaassen. Heitinga, de son côté, voit ce choc comme « une occasion fantastique de prouver que nous sommes prêts ». Le test face aux vices champions d’Europe dira si l’Ajax a réellement tourné la page de sa fin de saison éreintante et est prête à écrire une nouvelle histoire.