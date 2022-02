Le Borussia Dortmund va piquer Niklas Süle au Bayern Munich

Alors que son départ libre du Bayern Munich à la fin de la saison est entendu en Bavière, Niklas Süle aurait trouvé son futur club. Annoncé proche du FC Barcelone mais aussi de Chelsea, l'ancien d'Hoffenheim devrait finalement rester en Allemagne. Comme l'expliquent le Frankfurter Rundschau et Bild, Niklas Süle aurait pris la décision de venir renforcer cet été le Borussia Dortmund.

Une décision qu'il aurait prise tout récemment et qui ferait du bien aux Marsupiaux qui ont concédé 36 buts en 21 matches cette saison. Seuls Mönchengladbach (38), Stuttgart (38), le Hertha Berlin (43) et Greuther Fürth (56) font pire. Après avoir recruté Mario Götze et Sebastian Rode en 2016 ainsi que Mats Hummels en 2020, le Borussia Dortmund continue de lorgner du côté du Bayern Munich.