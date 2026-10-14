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Ligue des Champions

«Quel idiot» : un joueur du Viking se paye la tête de Michael Olise

Par Valentin Feuillette
1 min.
Viking 3-3 Bayern Munich

L’expulsion de Michael Olise face au Viking Stavanger (3-3) continue de faire réagir en Norvège. Après les déclarations provocatrices de Zlatko Tripić, qui estime avoir remporté son duel psychologique avec l’international français, Kristoffer Askildsen s’est lui aussi exprimé sur le coup de sang du joueur du Bayern Munich. Le milieu de terrain norvégien n’a pas caché son incompréhension face à ce geste qui a coûté cher aux Bavarois en fin de rencontre.

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« Quand il a lancé le ballon, je me suis dit : "quel idiot" », a-t-il confié à TV2. Déjà averti, Olise a reçu un deuxième carton jaune après avoir envoyé le ballon au visage de Tripić, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. Une expulsion qui a permis au club norvégien de revenir au score et de décrocher un nul inattendu face à l’un des favoris de la compétition.

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