Pierre-Emerick Aubameyang est déjà en train de devenir une superstar en Liga !

« La Liga a une nouvelle star ». C’est le titre d’un article de Marca, et le quotidien basé dans la capitale espagnole n’est pas le seul, puisque Sport affirme que « ce qui se passe avec Aubameyang n’a aucun sens ». Des propos qui témoignent de l’impact immédiat de Pierre-Emerick Aubameyang en ce début de saison. Il faut dire que la ligne de stats est impressionnante : 4 buts et 2 passes décisives en 4 journées de championnat, avec un Deportivo de La Corogne qui pointe déjà à la quatrième place de la Liga malgré son statut de promu.

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Bien sûr, PEA n’est pas un inconnu outre-Pyrénées. Son passage au FC Barcelone pendant quelques mois en 2022 avait laissé un bon souvenir, et c’est un attaquant qui reste assez connu du grand public grâce à ses passages dans les meilleurs clubs européens. Mais forcément, on parle d’un joueur de 37 ans, avec des doutes logiques concernant son état physique et sa capacité à enchaîner les matchs. Des doutes vites dissipés, et à 37 ans, le Gabonais n’a peut-être jamais été aussi affûté que maintenant. En témoigne son but face à Villarreal dimanche soir. A la 88e minute du match, l’ancien de l’OM a récupéré le ballon au niveau de la ligne médiane après une passe en retrait ratée d’un adversaire, il a foncé vers les cages rivales pour crucifier le gardien, sans être rattrapé par les défenseurs du Sous-Marin Jaune.

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Le contexte idéal pour briller

Celui qui est déjà surnommé Aura-Meyang en Espagne avait promis des buts lors de son arrivée, et il n’a pas menti. Au Depor, tout le monde est choqué par ses prestations. « C’est une véritable folie », a par exemple expliqué Antonio Hidalgo, son entraîneur, après le match de samedi soir. Il faut signaler que son choix de rejoindre le Deportivo a été plus qu’intelligent. Un promu certes, mais qui a tout de même beaucoup investi, avec un effectif, qui ressemble plus à celui d’un club visant une place en première partie de tableau que d’un club qui lutte pour le maintien. Surtout, l’équipe pratique un jeu résolument offensif, et derrière lui, Aubameyang a de nombreux joueurs de qualité pour lui servir des ballons, à l’image de Mario Soriano, Luismi Cruz, ou de la star Yeremay Hernandez qui a un peu de mal en ce début de saison en raison d’une pubalgie.

L’intégration du joueur au club et à la ville a aussi été très rapide. Petit-fils d’Espagnols du côté de sa mère, il parlait déjà espagnol et a été accueilli les bras ouverts en Galice, une région d’ailleurs connue pour son hospitalité. Une des devises de La Corogne est d’ailleurs « la ville où personne n’est étranger ». Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent où on voit Aubameyang jouer au foot avec des gamins dans un city stade de la ville. Forcément, il est difficile d’imaginer le Gabonais tenir ce rythme sur l’intégralité de la saison, et c’est tout à fait normal, puisqu’une moyenne d’un but par match en Liga n’a été atteinte que par deux hommes : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais avec un Aubam à ce niveau, le Depor peut être très optimiste, et le joueur pourra sûrement dépasser la quinzaine de réalisations cette saison…