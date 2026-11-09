La FIFPRO dévoile son onze de l’année, sans Harry Kane

Le onze de l’année FIFPRO 2026 a été dévoilé à l’issue d’un vote auquel ont participé 19 806 footballeurs professionnels issus de 73 pays. Parmi les joueurs présents, Lionel Messi fait son retour dans l’équipe type pour la première fois depuis 2023 et porte son record à 18 sélections. De son côté, Lamine Yamal entre un peu plus dans l’histoire en devenant le premier joueur à être sélectionné deux fois dans le onze avant ses 20 ans. Il figure aux côtés de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland.

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Le PSG place trois joueurs dans cette équipe avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. L’Anglais Jude Bellingham et le champion du monde en titre, Rodri, complète le milieu de terrain. En défense, on retrouve également Pau Cubarsi, le défenseur du Barça tout juste élu golden boy de l’année. Mais la surprise reste surtout l’absence remarquée de Harry Kane, pourtant Ballon d’Or 2026, qui ne figure pas dans ce onze de l’année. À noter que les joueurs ont été évalués sur leurs performances entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026.