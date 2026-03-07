Inter Miami : la sortie musclée de Mascherano après la visite polémique à la Maison Blanche

Après la visite de l’Inter Miami à la Maison Blanche, quelques mois après celle de CR7, Javier Mascherano a livré son ressenti sur une rencontre qui ne s’est pas déroulée comme prévu. L’ex-défenseur argentin a confié en conférence de presse : « on nous avait dit que la visite serait simplement pour nous féliciter pour notre titre et que l’on ne parlerait que de football, mais ce n’est pas du tout ce qui s’est passé… » Il décrit une atmosphère décalée : « nous sommes arrivés tôt, avons attendu, vu très peu de la Maison Blanche, et n’avons rencontré le président Trump que lors du moment montré à la télévision. »

Mascherano souligne également le contraste entre le contexte actuel et celui initialement prévu : « nous en avons conscience… mais la situation dans le monde aujourd’hui est différente de celle qui prévalait au moment où la visite a été organisée. » Ses mots révèlent à la fois la surprise et la prudence de l’Inter Miami face aux digressions politiques du président américain, tout en mettant en avant la maturité et la concentration du groupe sur son objectif principal : célébrer leur titre de MLS. L’ancien Barcelonais, témoin direct des moments les plus gênants de cette rencontre, insiste sur le fait que le protocole et le respect du cadre sportif sont restés la priorité des joueurs.