Croatie-Angleterre : Mateo Kovacic loupe l’immanquable face au but vide

Mateo Kovacic avait l’occasion de redonner un peu d’espoir à la Croatie, mais le milieu croate a manqué une énorme opportunité face à l’Angleterre. Alors que son équipe était menée 3-0 à domicile en première période, Kovacic a récupéré le ballon dans la surface anglaise avant d’éliminer le gardien puis de se jouer de deux défenseurs. Face à une cage totalement vide, le Croate a finalement trop ouvert son pied et envoyé sa tentative à côté, ratant une occasion qui semblait pourtant immanquable. Quatre minutes plus tard, la sanction est tombée puisque Bukayo Saka a trouvé le chemin des filets pour aggraver encore le score et porter l’avantage anglais à 4-0 juste avant la mi-temps.

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Cette rencontre compte pour la troisième journée de la Ligue des Nations dans le groupe 3. Deuxième de la poule avant le coup d’envoi, l’Angleterre est pour le moment largement devant face à une sélection croate en grande difficulté. Les hommes de Slaven Bilic restaient déjà sur une lourde défaite contre l’Espagne (4-1) lors de leur précédente sortie et traversent une nouvelle soirée compliquée devant leur public.