Chelsea recrute Emanuel Emegha pour l’été 2026 !

La relation Chelsea-Strasbourg a encore frappé. Depuis son arrivée en Alsace en 2023, Emanuel Emegha n’a cessé d’empiler les buts avec le RCSA. Après une saison dernière réussie sur le plan individuel et collectif avec une belle 7e place, plusieurs grands clubs européens étaient venus aux renseignements au sujet de l’avant-centre de 22 ans. En mai dernier, nous vous révélions que Chelsea poussait en coulisses pour attirer l’ancien joueur du Sturm Graz.

La suite après cette publicité

Des discussions ont même déjà eu lieu entre le joueur et le club londonien autour d’un contrat longue durée. Et si finalement, elles n’ont pas abouti durant la période du marché des transferts estival, elles se sont toute de même conclu par la signature du Néerlandais en Angleterre. En effet, Chelsea a annoncé ce vendredi la signature d’Emmanuel Emegha, qui rejoindra les pensionnaires de Stamford Bridge cet été.

La suite après cette publicité

Emegha a signé un contrat de sept ans

Les Blues, qui suivaient depuis plusieurs mois Emegha, souhaitaient devancer la concurrence d’autres écuries de Premier League, ainsi que de clubs disputant la Ligue des Champions. L’international U21 néerlandais (9 sélections) voulait quant à lui rester à Strasbourg cette saison et avec l’espoir de disputer l’Europa Conference League avec les Strasbourgeois. Une compétition pour laquelle Strasbourg s’est qualifié en août dernier, en battant Brøndby IF en barrage (0-0 à l’aller, 2-3 au retour), grâce à notamment à un doublé de son numéro 10.

« Le Chelsea Football Club a conclu un accord pour recruter l’attaquant Emanuel Emegha, qui évolue actuellement au RC Strasbourg en Ligue 1. Le Néerlandais rejoindra officiellement le club en 2026. Emegha, 22 ans, a marqué 14 buts et délivré trois passes décisives en 27 apparitions en Ligue 1 la saison dernière, ce qui lui a valu d’être reconnu comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs d’Europe », vient de communiquer Chelsea. Qui ne s’arrête décidément jamais de recruter…