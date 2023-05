Man United : Jim Ratcliffe proche de boucler le rachat

Jim Ratcliffe est engagé dans un contre-la-montre. Alors qu’il apparaît aujourd’hui comme le grand favori à la prise de contrôle de Manchester United, le milliardaire britannique souhaiterait boucler le rachat du club anglais avant l’ouverture du marché des transferts, le 1er juin prochain. L’objectif ? Préparer au mieux ce mercato d’intersaison pour offrir davantage de visibilité à Erik ten Hag.

Pour endosser ses nouvelles fonctions, The Times indique que le patron d’INEOS n’attendrait plus que le feu vert de la famille Glazer, lequel ne devrait plus tarder. Le journal britannique précise que les Glazers et The Raine Group, la banque d’affaires chargée de négocier la vente de Manchester United, auraient déjà entamé les discussions finales nécessaires à la cession du club. Concernant l’offre du Qatar, elle serait caduque aujourd’hui, même si The Times ajoute que le pays pétrolier ne se serait pas encore officiellement retiré du processus. Affaire à suivre.

