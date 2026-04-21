Nantes : Kita fulmine après la lourde sanction de Vahid Halilhodžić

Le climat est plus que tendu du côté du FC Nantes. Après la suspension de quatre matchs infligée à Vahid Halilhodžić par la LFP, Waldemar Kita a vivement réagi auprès de RMC Sport. Le président nantais dénonce notamment une situation injuste dans un contexte déjà compliqué pour les Canaris, en lutte pour leur maintien en Ligue 1, et pointe une double peine pour son club après l’erreur d’arbitrage dans le match face à Brest (1-1). « On lui donne quatre matchs parce qu’il a touché l’arbitre ? Est-ce que vous pensez qu’il allait se battre avec l’arbitre à 73 ans ? Cette façon de toucher, c’est plutôt un style latin. Quand on discute avec quelqu’un, on le touche par le bras, par la main, il n’y a pas de problème. C’est vraiment disproportionné. Sincèrement, je suis révolté, choqué, j’ai envie de dire beaucoup de choses. Mais pour le moment, je me retiens. »

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Avant de poursuivre : « je crois qu’il faudrait développer beaucoup plus le sujet de l’arbitrage, de la VAR et de l’ensemble du football. Parce que je trouve qu’il y a certaines choses qui ne vont pas et qu’on ne se corrige pas. Car ce n’est pas la première fois, quand même, il ne faut pas oublier. Sur une action comme ça, la VAR n’aurait jamais dû réagir. C’est dans la règle. Il ne faut pas oublier qu’il y a l’économie du club. Il y a l’académie, il y a l’équipe féminine. Il y a tout l’ensemble qu’on construit depuis des années… Et il faut comprendre aussi qu’un coach qui travaille toute la semaine et qui voit ça, il est dépité. C’est catastrophique. Catastrophique pour lui, catastrophique pour tout le monde », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que faire appel n’aurait pas une grande utilité puisque le « championnat finit dans un mois et demi ».