Mercato : un club veut griller le FC Barcelone pour Julian Alvarez !

La rédemption ? Auteur d’une Coupe du Monde 2026 assez moyenne pour l’instant, étant très critiqué au pays, Julian Alvarez a largement contribué à la victoire de l’Albiceleste face à la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3-1). Le joueur de l’Atlético a inscrit un véritable golazo, alors que son avenir passionne les foules de l’autre côté de l’Atlantique, puisque toute l’Espagne attend de savoir où il jouera la saison prochaine.

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Si ça ne tenait qu’à lui, ce serait clairement du côté du FC Barcelone, et en début de Coupe du Monde, il s’était d’ailleurs prononcé en faveur d’un départ, même s’il est vrai qu’il n’avait pas explicitement mentionné le club catalan. Les dernières nouvelles venant du pays de Cervantes restaient assez positives pour les Blaugranas, prêts à poser 130 millions d’euros sur la table, avec un Atlético qui, peu à peu, commencerait à accepter qu’un départ de sa star est inévitable.

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Un deal conclu dans les prochains jours ?

Mais le Barça risque de devoir agir vite. Avant la fin du Mondial même. Comme l’indique The Independent, Arsenal tente de conclure un deal pour recruter l’attaquant argentin de 26 ans dans les prochains jours. Les Gunners souhaitent conclure l’arrivée du joueur colchonero avant le début de la présaison, le 20 juillet prochain. Une offensive éclair qui pourrait donc prendre le Barça de court, et surtout, convaincre les dirigeants madrilènes.

Effectivement, comme l’indiquait déjà la presse espagnole et comme le confirme The Independent, le club de la capitale espagnole préfèrerait vendre son franchise player à un club qui n’est pas un rival, et donc à un club étranger en priorité. Un élément à prendre en compte et qui pourrait clairement jouer en faveur des Gunners. Reste à voir si ces derniers seront prêts à mettre 150 millions d’euros sur la table. L’idée de rejoindre Londres semble d’ailleurs plaire au principal concerné…