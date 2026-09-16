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UEFA Europa League

Rennes : la réaction à chaud de Brice Samba après le nul face au Sturm Graz

Par Jordan Pardon
1 min.
Samba @Maxppp
Sturm Graz 0-0 Rennes

De la «justesse». C’est ce qu’il a manqué à Rennes ce soir pour aller empocher les trois points face au Sturm Graz en Ligue Europa (0-0). Le capitaine rennais Brice Samba a mis des mots sur cette inefficacité, qu’il a tenté de relativiser en rappelant que la qualité du terrain n’était pas non plus optimale. Après la rencontre, il a aussi retenu le positif avec ce point décroché.

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«Des regrets ? Un petit peu, leur gardien a fait deux ou trois gros arrêts, ils ont une ou deux situations chaudes, avec le but refusé, mais c’est un bon point quand on regarde la physionomie. Si l’on a manqué de justesse ? Oui, au très haut niveau, c’est ce qui fait la différence, mais le terrain n’était pas facile, on a fait le maximum. On a joué vendredi, on va bien récupérer pour samedi face à Lyon », a confié l’international tricolore sur Canal+.

Pub. le - MAJ le
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