Rennes : la réaction à chaud de Brice Samba après le nul face au Sturm Graz

De la «justesse». C’est ce qu’il a manqué à Rennes ce soir pour aller empocher les trois points face au Sturm Graz en Ligue Europa (0-0). Le capitaine rennais Brice Samba a mis des mots sur cette inefficacité, qu’il a tenté de relativiser en rappelant que la qualité du terrain n’était pas non plus optimale. Après la rencontre, il a aussi retenu le positif avec ce point décroché.

La suite après cette publicité

«Des regrets ? Un petit peu, leur gardien a fait deux ou trois gros arrêts, ils ont une ou deux situations chaudes, avec le but refusé, mais c’est un bon point quand on regarde la physionomie. Si l’on a manqué de justesse ? Oui, au très haut niveau, c’est ce qui fait la différence, mais le terrain n’était pas facile, on a fait le maximum. On a joué vendredi, on va bien récupérer pour samedi face à Lyon », a confié l’international tricolore sur Canal+.