Manchester United : Erik ten Hag en rajoute une couche sur CR7

La suite après cette publicité

Les rumeurs de départ concernant Cristiano Ronaldo se sont un peu calmées depuis quelques jours. Le Portugais s'est peut-être fait une raison, voyant les horizons se boucher au fur et à mesure que le mercato avance. Pour Erik ten Hag, cela ne fait aucun doute, le Portugais fera partie intégrante de l'effectif cette saison. Le coach hollandais compte sur lui et pourrait même l'aligner dans le onze de départ lors du déplacement à Brentford en fin d'après-midi (coup d'envoi à 18h30).

«C'est votre hypothèse (que Ronaldo souhaite quitter MU), mais ce n'est pas ce qu'il me dit. Je m'occupe des joueurs que nous avons et nous planifions pour cette saison avec lui. Nous sommes satisfaits de lui et nous devons l'intégrer dans l'équipe, donc il doit arriver à un bon niveau de forme physique pour qu'il puisse faire le travail que nous attendons de lui», a confirmé le technicien lassé des questions à répétition sur la star. «A chaque conférence de presse, nous confirmons qu'il fait partie de nos plans.»