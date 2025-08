Erling Haaland se moque de ses détracteurs

Dans une interview au prestigieux magazine The Times, dont il fait la une en août, Erling Haaland a pris le temps de répondre à ses détracteurs, notamment ceux considérant que le buteur norvégien ne marque que des buts faciles. Des "tap-in" en anglais, pour illustrer la manière de pousser le ballon dans le but sans adversité.

La suite après cette publicité

«Quelle est la chose la plus difficile dans le football ?» a alors demandé le buteur de City avant d’ajouter : «si vous êtes un ‘marchand de tap-in’, cela signifie que vous marquez beaucoup de buts, non ? Voilà, en quelque sorte, la réponse. J’aime ça si les gens me qualifie de marchant de tap-in. J’adore ça. Cela signifie que vous faites quelque chose de bien. Ce que beaucoup d’autres ne peuvent pas faire». Le message est passé.