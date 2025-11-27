Menu Rechercher
Le constat ironique d’un média anglais sur Randal Kolo Muani et le PSG

Kolo Muani avec Tottenham @Maxppp
PSG 5-3 Tottenham

Impliqué sur les trois buts de Tottenham face au Paris Saint-Germain (5-3), Randal Kolo Muani n’a pas pu empêcher la défaite des Spurs, mais il a fait honneur à la tradition des anciens du PSG venus faire mal au club de la capitale. D’ailleurs, un média anglais regrette de ne pas avoir vu plus souvent cette version de RKM.

«À deux reprises, les Spurs menaient au score et semblaient se diriger vers une victoire mémorable en contre-attaque, avant que la réalité ne les rattrape. Deux des buts des Spurs ont été marqués par Randal Kolo Muani, prêté par le PSG, qui a livré sa meilleure performance avec sa nouvelle équipe. Si seulement il pouvait jouer contre le PSG toutes les semaines…», a écrit le Telegprah dans son analyse du match d’hier.

Ligue des Champions
Tottenham
PSG
Randal Kolo Muani

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Tottenham Logo Tottenham
PSG Logo Paris Saint-Germain
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
