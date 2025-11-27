Le constat ironique d’un média anglais sur Randal Kolo Muani et le PSG

Impliqué sur les trois buts de Tottenham face au Paris Saint-Germain (5-3), Randal Kolo Muani n’a pas pu empêcher la défaite des Spurs, mais il a fait honneur à la tradition des anciens du PSG venus faire mal au club de la capitale. D’ailleurs, un média anglais regrette de ne pas avoir vu plus souvent cette version de RKM.

La suite après cette publicité

«À deux reprises, les Spurs menaient au score et semblaient se diriger vers une victoire mémorable en contre-attaque, avant que la réalité ne les rattrape. Deux des buts des Spurs ont été marqués par Randal Kolo Muani, prêté par le PSG, qui a livré sa meilleure performance avec sa nouvelle équipe. Si seulement il pouvait jouer contre le PSG toutes les semaines…», a écrit le Telegprah dans son analyse du match d’hier.