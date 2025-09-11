Juventus : Openda n’a pas peur de la concurrence

La Juventus Turin a fait coup double lors du dernier jour du mercato estival, en recrutant coup sur coup Lois Openda et Edon Zhegrova. Et tant pis si Randal Kolo Muani est resté à quai, après avoir négocié des semaines durant. Pour Openda, la surprise a été totale, d’autant que la Juventus compte dans ses rangs Dusan Vlahovic, qui n’est pas parti, et Jonathan David, autre recrue estivale. Les places seront chères, car Openda a bien répété qu’il était un numéro 9, durant sa conférence de présentation.

« J’ai toujours joué au poste de numéro 9, c’est mon poste préféré. J’aime beaucoup bouger, en commençant à droite ou à gauche », a-t-il déclaré, avant de préciser. « Je peux jouer à peu près n’importe où. Je serai heureux de jouer à n’importe quel poste où il me place. » Heureux de débarquer dans un grand club italien, il est prêt à se mettre à disposition du coach Igor Tudor. « J’en suis conscient. Il y a beaucoup de grands attaquants. Je sais que je ne jouerai pas tous les matchs, mais je serai prêt à entrer sur le terrain quand il le faudra. Ainsi, nous pourrons toujours garantir une performance de haut niveau. »