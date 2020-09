Inter Miami : Gonzalo Higuain explique son choix

Après quelques jours de suspense, Gonzalo Higuain (33 ans) s'est enfin officiellement engagé avec l'Inter Miami. L'attaquant international argentin, libéré ce jeudi de sa dernière année de contrat par la Juventus, a expliqué pourquoi il avait dit oui à la franchise de Major League Soccer, co-propriété d'un certain David Beckham. «Tout d'abord, je tiens à remercier l'Inter Miami pour l'effort qu'il a fait pour signer. Je pense que ce sera une belle expérience de vie. C'est ce que je recherchais, une nouvelle expérience, un nouveau championnat et une belle ville. Je suis très heureux d'être là et que tout soit enfin officiel. (...) C'est excitant de découvrir un nouveau club, qui a l'ambition de grandir et de faire les choses bien. C'est un endroit magnifique pour pouvoir jouer... Je trouve qu'il y a une bonne équipe et qu'on est capable de faire de grandes choses», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«Je veux aider l'équipe à grandir, qu'elle soit compétitive et je veux aider le club à grandir avec l'expérience que j'ai emmagasinée après tant d'années en Europe. Je pense qu'il y a une bonne base, de bons joueurs et que l'on peut faire de grandes choses. J'espère pouvoir apporter ma contribution et que l'équipe pourra engranger de la confiance et des résultats positifs. Je pense qu'il y a des choses à améliorer et je suis très excité d'être ici. Je regarde la MLS depuis de nombreuses années car mon frère y joue (Federico Higuain, à DC United). Ce championnat m'a toujours intéressé, je l'ai observé attentivement et, après avoir parlé avec mon frère et ma famille, j'ai pensé que c'était le bon moment pour venir. Je me sens bien, accompli en tant que joueur. Je suis motivé à l'idée de découvrir un nouveau championnat et d'aider l'équipe à grandir. Personnellement, mon objectif est de démontrer que je peux apporter ma pierre à l'édifice et continuer à jouer un grand football ici, et j'espère que je pourrai y arriver parce que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir», a-t-il conclu. Il n'y a plus qu'à !