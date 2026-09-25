Qualifs CAN : le Nigéria s’offre Madagascar

Les qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu l’été prochain, se poursuivent ce vendredi. Alors que le Sénégal a trébuché face au Mozambique un peu plus tôt dans la journée, le Nigéria recevait Madagascar dans le groupe L. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes d’Eric Chelle se sont imposés que d’un but face à des Malgaches valeureux.

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Ce sont même ces derniers qui ont ouvert le score grâce au défenseur Ehsan Kari (0-1, 16e). A Uyo, les locaux ont égalisé juste avant la pause grâce à George Ilenikhena, bien servi par Alex Iwobi (1-1, 45+1e) et qui inscrit son premier but pour sa première sélection avec les Super Eagles. Après avoir poussé, le Nigéria a trouvé la faille pour mener pour la première fois grâce à Moses Usor (2-1, 65e). Un bon succès pour lancer ces qualifications du côté du Nigéria. Madagascar n’a pas à rougir de sa prestation.