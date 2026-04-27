C’est la guerre entre Elye Wahi et l’OM !

Encore un bien mauvais résultat pour l’Olympique de Marseille. Dimanche soir, les Phocéens ont ainsi dû se contenter d’un petit point du nul face à l’OGC Nice (1-1). Un coup d’arrêt dans cette course à la qualification pour la Ligue des Champions, puisque toutes les équipes positionnées devant l’OM - l’OL, le LOSC et Rennes - se sont imposées et ont pris les trois points. Pire encore pour l’OM, les troupes d’Habib Beye ont été climatisées par un certain Elye Wahi, bien connu du côté de la Canebière, et qui avait quitté l’OM après 6 petits mois à l’hiver 2025. Un des plus gros flops des récents mercatos côté marseillais.

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Comme souvent, l’OM a subi cette fameuse loi de l’ex, puisque l’attaquant prêté à Nice par Francfort a inscrit ce but du 1-1 en toute fin de partie, d’une belle panenka. Et les retrouvailles ont été très tendues. En plus des sifflets du stade qui étaient logiquement attendus, l’attaquant international ivoirien a vécu un match dans le match intense avec son ancien coéquipier Leonardo Balerdi, mais aussi avec Facundo Medina. Le Niçois et les deux défenseurs marseillais se sont ainsi invectivés à de nombreuses reprises, avec également des provocations et des micro-agressions.

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Wahi répond sur le terrain… et sur Instagram

Une tension générale qui a logiquement explosé sur le but de Wahi, au point où il a dû être exfiltré et escorté par des services de sécurité pour le protéger des joueurs marseillais à la fin du match. Puis, sur les réseaux sociaux, Elye Wahi a publié plusieurs photos du match, dont une photo de Bob l’Eponge congelé, faisant référence à la "clim" installée au Vélodrome avec son but. Il a aussi publié une vidéo de Chancel Mbemba dans laquelle l’ancien de l’OM évoque une « justice de dieu ». Des petites provocations envers l’OM qui font logiquement réagir sur les réseaux, et qui illustrent bien la tension vécue pendant la rencontre.

« Il a fallu le canaliser. J’ai pas hésité à le sortir. Je n’allais pas le sortir avant qu’il marque ! Son but c’est la meilleure réponse possible. C’est un joueur de caractère qui apprend à se calmer. Il voulait déjà tenter la panenka a Strasbourg », a indiqué Claude Puel après le match, alors que Jonathan Clauss a aussi évoqué son cas en zone mixte : « il a fallu le canaliser un peu plusieurs fois. Je connais les deux qu’il avait sur le dos. C’est pas évident, c’est sans cesse la même chose. Son carton jaune il fallait s’y attendre, il ne peut pas rester comme ça à juste subir pendant 90 minutes. A la mi-temps, je lui ai dit de ne pas tomber là-dedans, de rester calme, qu’il allait en avoir une ou deux et qu’il allait planter et que ça serait sa plus grande victoire ».

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Côté phocéen Geronimo Rulli - qui avait écopé d’un jaune pour avoir chambré Wahi avant le penalty - était assez amer devant les journalistes lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. « Moi je n’ai jamais pensé qu’il allait faire ça. Je ne veux pas parler de lui parce que je suis son ancien coéquipier et je sais les choses qui se sont passées ici. Pour moi, il a marqué le but, il a bien frappé et c’est fini », a déclaré le portier argentin. Dimanche soir, Wahi a donc réglé ses comptes et fait très mal à son ancien club…