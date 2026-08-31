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Rayan Fofana rejoint Le Havre

Par Aurélien Macedo
1 min.
Rayan Fofana @Maxppp

Jeune attaquant formé au Racing Club de Lens, Rayan Fofana (20 ans) est l’une des belles surprises de la saison dernière. Voulant obtenir davantage de temps de jeu après un dernier exercice où il a eu 29 apparitions pour 6 buts, l’attaquant a été prêté du côté du Havre pour poursuivre sa progression.

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«Rayan Fofana prêté au Havre. Devenu international Espoir tricolore au cours du dernier exercice, le prometteur attaquant va poursuivre son développement en Normandie cette saison dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Bonne saison Rayan», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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