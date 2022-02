Coupe d'Italie : à 10, la Fiorentina élimine l'Atalanta et se qualifie en demi-finale

Après les qualifications en demies de l'AC Milan et de l'Inter mercredi soir respectivement aux dépens de la Lazio et de l'AS Rome, l'Atalanta Bergame recevait la Fiorentina pour le troisième quart de finale de la Coupe d'Italie en début de soirée. La DEA pouvait compter sur la présence de sa recrue hivernale Jérémie Boga, titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Tout comme la Viola, alignant l'attaquant polonais Krzysztof Piątek, prêté par le Hertha Berlin en janvier et déjà buteur en 8es face à Naples.

L'ouverture du score hâtive donnait l'avantage aux visiteurs grâce à son renfort offensif hivernal, buteur sur penalty lors du premier quart d'heure (1-0, 9e). Mais les hommes de Gian Piero Gasperini réagissaient en première période par le biais de Davide Zappacosta (1-1, 30e), avant que Boga n'ouvre son compteur avec les Bergamesques au retour des vestiaires (2-1, 56e). C'était sans compter sur Piatek qui remettait les deux équipes à égalité malgré un penalty raté (2-2, 71e). Et après la réduction numérique à la suite du rouge reçu par Lucas Martinez Quarta (79e), les Florentins réussissent néanmoins à se qualifier pour le dernier carré de la coupe transalpine grâce à l'entrant Nikola Milenkovic dans les derniers instants du temps additionnel (2-3, 90e+4). Avec cette victoire (3-2), la Fio jouera la Juventus ou Sassuolo en demi-finale de la Coppa.