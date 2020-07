Le plus beau but de l'histoire de la Coupe de la Ligue a été choisi

C'est bientôt la fin de la Coupe de la Ligue. Les fans de foot français diront adieu à cette compétition vendredi prochain, après la dernière finale de l'histoire entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais.

L'occasion de revenir sur certains moments de ce tournoi. La LFP a notamment élu le meilleur but de l'histoire de la Coupe de laa Ligue, et c'est Pedro Miguel Pauleta, à l'époque aux Girondins de Bordeaux, qui l'a emporté avec ce joli but face à Lorient en 2002. Admirez !