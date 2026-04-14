Man City : Pep Guardiola veut une nouvelle star algérienne pour remplacer Bernardo Silva !

Ce n’est un secret pour personne, l’aventure de Bernardo Silva à Manchester City semble toucher à sa fin alors qu’il arrive en fin de contrat cet été. L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, indéboulonnable de la formation de Pep Guardiola pendant des années, a perdu petit à petit de sa superbe et de son influence dans le jeu cityzen. Il faut dire qu’à 31 ans, Bernardo Silva est bien moins frais physiquement et, dans le jeu de Guardiola qui nécessite une activité de tous les instants, il est difficile de vraiment peser dans le jeu offensif.

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Car si le Portugais, qui est récemment devenu le joueur portugais le plus capé de l’histoire de la Premier League, est régulièrement utilisé par Pep Guardiola cette saison, ses statistiques offensives sont très loin de ses meilleures années en Angleterre. Sur les 44 matches qu’il a disputés, il n’a été décisif qu’à 8 reprises avec 3 petits buts et 5 passes décisives. Alors forcément, du côté de Manchester City, on pense déjà à la suite et à comment remplacer l’international portugais (107 sélections, 14 buts).

Pep Guardiola est sous le charme

Dans ce sens, Sky Sports révèle ce mardi que la direction du club anglais a déjà ciblé son remplaçant, et il se trouve en Bundesliga. Selon le média anglais, Pep Guardiola a fait de l’international algérien Ibrahim Maza la priorité du club à ce poste. Le jeune milieu offensif de 20 ans a explosé cette saison du côté de l’Allemagne et a été l’une des grandes satisfactions de l’Algérie à la dernière CAN 2025. Il y a de la concurrence dans ce dossier, mais l’Algérien est la priorité de City, qui a visiblement déjà une longueur d’avance.

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Sous contrat jusqu’en 2028, Ibrahim Maza (15 sélections) vient de réaliser une saison aboutie avec le Bayer Leverkusen, avec 5 buts et 6 passes décisives en 37 matches, s’imposant comme une pépite à suivre de très près en Allemagne. Acheté 12 millions d’euros il y a moins d’un an par le Bayer, il pourrait déjà partir pour plus de 40 millions cet été. Sky Sports explique que City a un avantage de taille dans ce dossier : ses bonnes relations avec l’agence qui représente le joueur, puisque celle-ci représente aussi Omar Marmoush, qui a signé à City l’hiver dernier. Après Riyad Mahrez et Rayan Aït-Nouri, Pep Guardiola pourrait bien récupérer un nouvel Algérien dans ses rangs.