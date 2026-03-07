L2 : Saint-Étienne remporte le choc face au Red Star et reste au contact de Troyes

Dauphin de Troyes, l’ASSE (2e) recevait le Red Star (5e) pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. Ce choc, qui s’est déroulé au stade Geoffroy-Guichard, a longtemps été serré avant de se solder par une victoire des hommes de Philippe Montanier (2-0). La jeune pépite de 20 ans, Kévin Pedro, a ouvert le score de cette rencontre, en seconde période sur une passe de Zuriko Davitashvili (65e), avant que Lucas Stassin - également servi par le Géorgien - ne double la mise (80e).

Avec ce succès, les Stéphanois creusent l’écart avec la troisième place du classement, occupée actuellement par Le Mans, et reviennent à deux unités de l’ESTAC. Ils se rendront à Grenoble, lors de la prochaine journée, samedi prochain. En face, les Franciliens de Grégory Poirier enchaînent un troisième match sans victoire et sont cinquièmes, avec un point d’avance sur Rodez (6e). Ils tenteront d’enfin se relancer contre Dunkerque, au Stade Bauer la semaine prochaine.