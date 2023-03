Justice, affaire Negreira : la réaction du Barça après sa mise en examen

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone campe sur ses positions. Ce vendredi, le tribunal de Barcelone a annoncé que le club catalan, en tant que personne morale, avait été, au même titre que ses deux anciens présidents, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ainsi que l’ex-responsable arbitral José Maria Enriquez Negreira, mis en examen pour « corruption, abus de confiance et faux en écritures de commerce ». Une annonce intervenant en pleine polémique liée aux supposés versements d’argent du Barça envers l’ancien n°2 de l’arbitrage en Espagne. Les Blaugranas ont réagi, ce vendredi soir.

« Ce scénario était prévisible par le FC Barcelone depuis le moment où un collègue a présenté une plainte au tribunal et le ministère public a été contraint d’arrêter son enquête et de la judiciariser, explique le FCB à Sport. D’autre part, l’avis du ministère public, qui inclut la plainte, n’est qu’une hypothèse d’enquête absolument préliminaire. L’enquête judiciaire va maintenant commencer et c’est là que toute hypothèse devra être confirmée ou infirmée et le FC Barcelone contribuera à l’enquête de toutes les manières nécessaires. Le FC Barcelone réaffirme qu’il n’a jamais acheté d’arbitre et qu’il n’a jamais cherché à influencer les décisions arbitrales.* »

