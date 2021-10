Serie A : Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan font craquer Bologne

Coach de Bologne de 2011 à 2014, c'est à la tête de l'AC Milan que Stefano Pioli retrouvait la région d'Émilie-Romagne pour affronter Siniša Mihajlović, éphémère entraîneur du Milan saison 2015-2016. Ce Bologne-Milan sentait bon la poudre. En jeu, pour les Rossoneri, la première place, propriété du Napoli. Du côté de Bologne, un succès pouvait permettre aux Rossoblù de revenir à égalité avec l'AS Roma, quatrième. Plein de promesses, ce match démarrait à merveille pour les visiteurs. Zlatan Ibrahimovic offrait l'ouverture du score à Rafael Leão (0-1, 16e), devenant le deuxième joueur de plus de 40 ans, après Francesco Totti, à délivrer une passe décisive en Serie A. Pour ne rien arranger aux affaires des Bolognais, Adama Soumaoro laissait ses partenaires à dix pour une faute en position de dernier défenseur (20e). David Calabria doublait la mise pour Milan (35e), qui déjà privé de 9 joueurs, en raisons des blessures et du covid (Maignan, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Kessie, Rebic, Florenzi ,Messias et Plizzari), perdait Samuel Castillejo juste avant la pause. Durant l'entre-acte, l'Espagnol laissait sa place au Belge Alexis Saelemaekers, quand Sandro Tonali était remplacé par Tiémoué Bakayoko.

La suite après cette publicité

Et au retour des vestiaires, malgré leur supériorité numérique, les Milanais perdaient totalement le fil. Zlatan Ibrahimovic trompait son gardien, Ciprian Tatarusanu (1-2, 49e) - le premier but contre son camp de la longue carrière du Suédois - avant que Musa Barrow n'égalise quelques instants plus tard (2-2, 52e). L'international gambien de 22 ans s'offrait un 5e but ce mois-ci, record du championnat d'Italie sur la période. Bien parti pour renverser le Milan malgré son infériorité numérique, Bologne craquait une nouvelle fois. Le milieu italien Roberto Soriano était exclu et laissait ses partenaires à neuf (58e). Olivier Giroud entrait (60e). Sa tête parfaitement dosée était sortie sur sa ligne par Skorupski. Après avoir longtemps tenu le score, Bologne explosait en fin de rencontre. A la retombée d'un centre de Bakayoko, Ismaël Bennacer portait le score à 3-2, avant que Zlatan Ibrahimovic, servi par le même Bennacer, ne corse l'addition d'un tir enroulé du pied droit depuis l'entrée de la surface (90e, 2-4). Les Milanais s'imposaient à l'usure et reprenaient la première place au Napoli, en déplacement sur la pelouse de l'AS Roma demain soir.

Le classement de Serie A