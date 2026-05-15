Esteban Lepaul fait très mal à l’OM

La tension sera à son comble ce dimanche dans les travées de l’Orange Vélodrome de Marseille. Pour cette ultime ligne droite du championnat, l’Olympique de Marseille (6e) joue littéralement sa saison sur 90 minutes. L’équation est simple pour les hommes d’Habib Beye : il faut impérativement l’emporter pour valider son ticket pour la Ligue Europa (ou espérer un sacre de Lens en Coupe de France). Le problème ? C’est le Stade Rennais (5e) de Franck Haise, et ancienne équipe du coach sénégalais du club phocéen, qui se dresse sur leur route.

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Si l’OM s’est rassuré d’un point de vue comptable (à défaut d’avoir brillé sportivement) le week-end dernier au Havre (0-1) après un mois de disette, le niveau de jeu reste inquiétant face aux concurrents directs (défaites récentes contre Lille et Monaco). En face, la dynamique bretonne est impressionnante. Revenus en boulet de canon, les Rouge et Noir ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs, portés par une attaque de feu. Virtuellement qualifiés en C3, les Rennais peuvent même rêver de Ligue des Champions sur le fil en cas de faux pas de Lille ou de Lyon. Bref, c’est un match couperet d’une intensité folle qui nous attend !

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Parmi les nombreux paris proposés par Betclic pour cette rencontre OM-Rennes, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de notre rédaction au vu des forces en présence :

L’OM l’emporte et les deux équipes marquent, cote à 3,19

L’OM n’a plus le choix : il faut gagner à domicile. Historiquement, le Vélodrome est une forteresse imprenable pour les Rennais (Marseille reste sur 4 victoires de suite à domicile face au SRFC, dont un cinglant 3-0 en Coupe de France cette année avec Habib Beye sur le banc de… Rennes). Poussés par leur public, les Phocéens ont les armes pour arracher cette victoire cruciale. Cependant, la défense marseillaise, privée de son roc Aguerd, a concédé au moins un but lors de ses 3 derniers matchs à domicile. Face à l’armada offensive rennaise, l’OM, qui joue gros sur cet ultime match, devrait s’imposer dans la douleur au terme d’un match spectaculaire. Une cote à plus de 3,00 qui a énormément de sens.

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Estéban Lepaul marque et Rennes l’emporte, cote à 5,28

C’est LA révélation absolue de ce championnat. Avec 20 réalisations au compteur, Estéban Lepaul file tout droit vers le titre de meilleur buteur de Ligue 1. L’attaquant rennais marche sur l’eau et reste sur une série folle de 4 matchs consécutifs avec au moins un but (dont son implication majeure dans la remontada face au Paris FC la semaine dernière). L’équipe de Franck Haise est redoutable en cette fin de saison offensivement et devrait régaler face à une défense marseillaise plutôt poreuse en 2026. Si Rennes vient réaliser le coup parfait au Vélodrome pour rêver de la Ligue des Champions, cela passera obligatoirement par un nouveau coup d’éclat de son buteur providentiel. À 5,28, c’est le grand frisson de ce week-end !

Mason Greenwood marque pour l’OM contre Rennes, cote à 2,17

Quand l’OM doute, c’est vers lui que tous les regards se tournent. L’ailier anglais a enfin brisé le signe indien le week-end dernier au Havre en inscrivant son 16ème but de la saison, mettant fin à deux mois de mutisme. Alors que ses compères d’attaque (Aubameyang, Paixão, Gouiri) n’ont plus trouvé le chemin des filets depuis 4 matchs, Greenwood reste la principale étincelle offensive du système d’Habib Beye. Face à une équipe de Rennes privée de son gardien titulaire (Samba, suspendu), la précision chirurgicale de Greenwood pourrait faire très mal. Une cote à plus de 2,00 pour le meilleur buteur marseillais, qui tire les penaltys de son équipe, c’est une valeur sûre.

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