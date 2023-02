Liverpool - Real Madrid : Ancelotti calme le jeu

La suite après cette publicité

Les Madrilènes vont se coucher avec le sourire ce soir. Alors que c’était bien mal embarqué pour les hommes de Carlo Ancelotti, ces derniers ont réussi à revenir au score, puis à humilier les Reds chez eux. Un succès 5-2 qui permet aux Merengues d’avoir un pied et quatre orteils en quarts. Mais le coach de la Maison Blanche reste prudent.

« Quand on perdait, j’ai pensé à Manchester City, en espérant que ça se passe pareil. C’est arrivé, et même mieux. Mais ce n’est pas fini, Liverpool a souffert en deuxième période, mais en première période c’est nous qui avons souffert. Ils ont beaucoup poussé à l’égalisation. Mais on est satisfait parce que le match a été bon. On doit penser au retour, il faudra souffrir et se battre », a lancé l’Italien. Pas d’enflammade donc.

